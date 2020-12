La serie Samsung Galaxy S21 è indubbiamente la novità più attesa e vicina nel panorama Android e potrebbe riservare una piacevole sorpresa sotto il profilo dei prezzi di listino.

Nei giorni scorsi si è parlato a più riprese della serie Galaxy S21 di Samsung, dalla presentazione prevista per il 14 gennaio 2021 all’apertura dei pre-ordini negli Stati Uniti, senza trascurare il capitolo prezzo. Proprio su quest’ultimo punto sono emerse adesso delle nuove interessanti indiscrezioni.

Samsung Galaxy S21 potrebbe essere più economico

Alla luce di quanto evidenziato in un report in arrivo dalla Corea del Sud, Samsung Galaxy S21 potrebbe diventare la new entry più economica della serie flagship del produttore degli ultimi anni.

Fonti industriali vicine alle vicende di casa Samsung stimano che la serie Galaxy S21 verrà proposta sul mercato a prezzi compresi tra i 980.000 e i 1,18 milioni di won, vale a dire dai 733 agli 884 euro circa.

Si tratta di prezzi perfettamente in linea con quanto emerso in precedenza e, sebbene gli stessi andranno ovviamente ricalibrati in riferimento ai mercati occidentali, si traducono ugualmente in un potenziale deciso taglio dei prezzi di listino rispetto allo scorso anno. Facendo un paragone coi flagship attuali, al lancio in Italia si andava dai 929 euro di Samsung Galaxy S20 ai 1.579 euro della variante top di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Un prezzo di listino di 899 dollari farebbe di Samsung Galaxy S21 il flagship più economico del brand dai tempi di Samsung Galaxy S7, lanciato illo tempore a 836.000 won, che corrispondevano a circa 611 euro.

Un taglio dei prezzi delle varianti “standard” sembrerebbe escludere l’eventualità di un nuovo modello Lite o Fan Edition. A tal proposito, secondo lo stesso report, sarebbe stato proprio il successo di Samsung Galaxy S20 FE a spingere il produttore a fare un passo indietro sui prezzi. Naturalmente, sebbene non menzionata nel report, la pandemia di COVID-19 non può non aver inciso su questa decisione.