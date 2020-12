La serie Samsung Galaxy S21 verrà presentata a gennaio ed in queste settimane abbiamo avuto modo di trattare in lungo e largo i tre smartphone attesi al lancio. Infatti, oltre ai render ufficiosi che ci hanno permesso di scoprire le colorazioni al lancio e il leak circa la scheda tecnica completa di Samsung Galaxy S21 Ultra, quest’oggi abbiamo l’opportunità di mostrarvi i prezzi di Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra.

Si parte da 849 euro per Galaxy S21

La buona notizia è che, almeno al momento, sembra che ogni modello sia più economico di 50 euro rispetto alla serie Samsung Galaxy S20, e che il raddoppio dello storage a disposizione richieda solo 50 euro in più – elemento da non sottovalutare considerando che, per la prima volta, la serie Galaxy S potrebbe non offrire più l’espansione tramite micro SD.

Entrando nel dettaglio, Samsung Galaxy S21 dovrebbe partire da 849 euro con il taglio da 128 GB e salire a 899 euro per la versione da 256 GB. Stessa cosa per Samsung Galaxy S21+ atteso a 1049 euro per la versione da 128 GB e 1099 euro per il modello da 256 GB. Samsung Galaxy S21 Ultra, invece, si presenta nuovamente come il modello più costoso fra tutti: la versione da 128 GB è attesa a 1349 euro, quella da 256 GB a 1399 euro e il top da 512 GB a 1529 euro.

Ecco la schematizzazione dei prezzi previsti per la nuova serie di top di gamma di Samsung:

Samsung Galaxy S21 128 GB a 849 euro;

Samsung Galaxy S21 256 GB a 899 euro;

Samsung Galaxy S21+ 128 GB a 1049 euro;

Samsung Galaxy S21+ 256 GB a 1099 euro;

Samsung Galaxy S21 Ultra 128 GB a 1349 euro;

Samsung Galaxy S21 Ultra 256 GB a 1399 euro;

Samsung Galaxy S21 Ultra 512 GB a 1529 euro.

Ci teniamo a precisare, infine, che i prezzi sopracitati fanno riferimento al mercato tedesco e che, per via della diversa pressione fiscale (leggi IVA), è probabile che i prezzi per il nostro Paese saranno leggermente differenti. Ovviamente non abbiamo modo di darvi conferma di tutto ciò, pertanto vi consigliamo di prendere queste informazioni con il dovuto grado di scetticismo in attesa di scoprire i prezzi di listino ufficiali per l’Italia.

