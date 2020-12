Google di tanto in tanto “sforna” delle vere e proprie “chicche” software che rendono l’utilizzo dello smartphone Android più piacevole e consentono di evitare brutte sorprese o, ad ogni modo, di risolvere al volo piccoli problemi: un esempio è rappresentato dall’avviso dell’app fotocamera di provare a pulire le lenti quando rileva che potrebbero essere sporche e, pertanto, potrebbero non essere in grado di garantire scatti di elevata qualità.

Ma, a quanto pare, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha studiato diverse altre di queste “chicche” software per i più vari imprevisti che potrebbero capitare nella vita di tutti i giorni e una di esse è stata scoperta di recente da un possessore di Google Pixel 5, che ha poi postato la propria esperienza su Reddit.

Google Pixel 5 ha una feature nascosta e molto intelligente

Ebbene, all’utente in questione è caduto lo smartphone nella neve mentre stava scattando una foto e, una volta ripreso, ha visto il seguente avviso che lo informava della disattivazione della porta USB per proteggere il device dai liquidi:

Stando all’avviso, in questa modalità lo smartphone non è in grado di rilevare eventuale device collegati e l’utente sarà informato nel momento in cui la porta USB tornerà ad essere utilizzabile.

Stando ai commenti di altri utenti, pare che tale feature non sia limitata a Google Pixel 5 ma sia disponibile anche su altri device, come ad esempio su Google Pixel 4a, il che ci suggerisce che non sia un’esclusiva dei device che possano contare su una scocca dotata di impermeabilità all’acqua.

Aspetto molto interessante di questa funzionalità è quell’opzione che consente agli utenti di by-passare il sistema di blocco della porta USB e di riattivarla immediatamente.

Resta da scoprire se tale feature sia limitata soltanto ai Google Pixel più recenti o se, al contrario, sia disponibile anche per i modelli un po’ più datati.

