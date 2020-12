LG Stylo 6 è uno dei pochissimi smartphone economici disponibili con una penna integrata e dal momento che è stato capace di guadagnarsi la sua fetta di mercato non sorprende che LG stia per lanciarne il successore.

Secondo le ultime indiscrezioni del leaker @OnLeaks, sembra, infatti, che LG Stylo 7 sia proprio dietro l’angolo e potrebbe arrivare anche con una variante 5G all’inizio del 2021.

Ecco come potrebbe essere LG Stylo 7 5G

Il noto leaker oggi condivide un nuovo design del prossimo medio gamma di LG munito di stilo sulla base di render già avvistati più di un mese fa. Questo secondo set di rendering è molto più raffinato ed evidenzia meglio le principali distinzioni visive rispetto all’attuale LG Stylo 6.

Dalle immagini risalta il fatto che LG Stylo 7 5G probabilmente abbandonerà il notch a goccia in favore di un display perforato, tuttavia non ci dovrebbero essere drastiche revisioni delle dimensioni generali dello smartphone.

Le tre misteriose fotocamere posteriori sono disposte verticalmente in alto a sinistra, anziché orizzontalmente nella sezione centrale in alto, mentre il sensore di impronte digitali è posizionato sul lato destro per ridurre i costi, non essendo di tipo in-display.

Il jack per cuffie risulta ancora presente e il porta stilo sembra situato in basso, tuttavia molte delle altre specifiche e caratteristiche chiave rimangono al momento ignote.

Sembra anche sicuro che LG Stylo 7 5G sarà significativamente più potente e costoso del suo predecessore 4G da 300 dollari, anche se è decisamente troppo presto per parlare di prezzi.

