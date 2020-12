ho. Mobile, operatore telefonico virtuale (MVNO) e brand secondario di Vodafone, sarebbe stato vittima di un importante ed esteso data breach. Questa notizia, di cui ancora oggi manca l’ufficialità da parte dell’operatore (e da parte di Vodafone), viene condivisa online dal profilo Twitter del gruppo di hacker che si prende la responsabilità del gesto.

Bank Security, è questo il nome del gruppo di hacker evidentemente responsabile del gesto, dice di avere possesso dei dati personali di 2.5 milioni di utenti dell’operatore mobile virtuale. Nomi, indirizzi, contatti email, seriali delle SIM e molto altro sarebbero stati messi in vendita sul dark web con tutti i risvolti negativi del caso.

A Threat Actor is selling a Database of the Italian mobile service provider ho. (https://t.co/N5IYO88bja) owned by @VodafoneIT 🇮🇹.

The dump allegedly includes 2,500,000 customers' PII Data, Phone Numbers & ICCID that can be exploited for SIM swap attacks to empty Bank accounts. pic.twitter.com/yR193Mt3CS

