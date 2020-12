Sony sta collaborando con Oppo per sviluppare un nuovo sensore, che sarà equipaggiato sugli smartphone Oppo della nuova serie Find X3. L’azienda coreana ha già collaborato in passato con quella cinese per progettare sensori personalizzati, come l’IMX766, montato sul più recente Reno5 Pro+ 5G, ufficializzato appena pochi giorni fa dalla compagnia cinese, ma anche l’IMX689 equipaggiato dall’Oppo Find X2 Pro, smartphone lanciato ad inizio 2020 e tra l’altro candidato a miglior smartphone di quest’anno.

Sony e Oppo alle prese con il nuovo sensore IMX789 dedicato alla serie Find X3

Si chiama IMX789 ed è il nuovo sensore a cui Sony, in collaborazione con Oppo, sta lavorando per la nuova serie di dispositivi prossimamente presentata dal marchio cinese, Oppo Find X3. Il sensore, stando alle indiscrezioni, con tutta probabilità rimpiazzerà il suo predecessore, l’IMX689, attualmente equipaggiato da dispositivi quali Oppo Find X2 Pro e OnePlus 8 Pro, dotato di un sensore CMOS con risoluzione pari a 48MP, ottime performance e componenti di elevatissima qualità. Il nuovo sensore non potrà che migliorare le specifiche del modello più vecchio, per cui potremmo assistere ad una serie Find X3 equipaggiata da una fotocamera che, con buone probabilità, potrà supportare fino a 108MP, il che renderebbe Oppo un’altra delle poche aziende che finora hanno presentato dispositivi dotati di una fotocamera con una risoluzione così elevata. Un altro nodo che al momento non possiamo sciogliere, riguarda i dispositivi della serie, che potrebbero essere due o tre, nel caso in cui il marchio decidesse di immettere in commercio anche un eventuale modello X3 Pro+ oltre all’Oppo Find X3 e X3 Pro, e quali di essi equipaggeranno effettivamente il sensore sviluppato da Sony. Per il momento si sa ben poco a riguardo, ma ben presto potremo darvi informazioni più precise.

