Domani, 28 dicembre 2020, verrà annunciato ufficialmente l’atteso Xiaomi Mi 11 e, per non lasciare gli acquirenti del nuovo flagship a bocca asciutta, il produttore cinese lo lancerà con a bordo la “mezza nuova” MIUI 12.5.

MIUI 12.5 su Xiaomi Mi 11

Se nella giornata di ieri vi avevamo riportato la cattiva notizia dell’annunciata assenza del caricabatterie dalla confezione di vendita, adesso ne segnaliamo una buona per gli utenti che avevano già messo nel mirino Xiaomi Mi 11.

Negli ultimi tempi i vari OEM del mondo Android ci hanno abituati ad accompagnare il lancio dei propri nuovi smartphone di punta con un major update delle rispettive personalizzazioni del robottino verde, tuttavia talvolta – per un motivo o per un altro – i tempi sono talmente stretti da rendere necessarie soluzioni di compromesso.

È proprio questo lo strano caso di Xiaomi Mi 11: dal momento che verrà presentato nello stesso anno del proprio predecessore diretto e che la più profondamente rinnovata MIUI 13 è ancora ben lungi dall’essere pronta al rilascio, il neonato top di gamma dovrà accontentarsi di un nuovo update “intermedio”.

Se nei giorni scorsi vi avevamo illustrato la roadmap delle versioni beta e stabile della parzialmente nuova MIUI 12.5, adesso Xiaomi ha preso la parola attraverso il proprio canale ufficiale Weibo per annunciare che Xiaomi Mi 11 arriverà sul mercato con a bordo proprio la MIUI 12.5.

Purtroppo il produttore non ha ancora ufficializzato le novità che verranno introdotte da questa release, tuttavia sono attesi miglioramenti sparsi: dalla gestione della privacy, al launcher, passando per le notifiche e la schermata delle app recenti. In ogni caso la presentazione di Xiaomi Mi 11, e a questo punto anche della MIUI 12.5, è ormai dietro l’angolo: meno di un giorno di pazienza e sapremo tutto.

