Un sensore ultra grandangolare rappresenta una delle più importanti novità hardware introdotte da Google con Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G, caratteristica che tanti utenti hanno immediatamente pensato di sfruttare per effettuare scatti di astrofotografia di grandi dimensioni, cosa che purtroppo da qualche settimana non è più possibile.

Ricordiamo che l’astrofotografia è una funzionalità che consente agli utenti di scattare foto del cielo notturno e può essere attivata andando nella scheda Night Sight in Google Fotocamera e appoggiando lo smartphone in modo stabile (ciò può essere fatto con un treppiede oppure sfruttando una una roccia o una qualsiasi altra superficie stabile): una volta che viene rilevata l’assenza di movimento, un messaggio nella parte superiore dello schermo indicherà “Astrofotografia attiva” e il pulsante di scatto cambierà, assumendo l’aspetto di un’icona a forma di stelle.

Google Pixel 5 e 4a 5G hanno perso una feature

Una volta attivata tale modalità, gli utenti hanno la possibilità di ingrandire mentre con Google Pixel 4a 5G e 5 al momento del lancio era anche possibile passare all’obiettivo ultra grandangolare toccando “.6x” o con il pinch to zoom (con la possibilità di catturare ancora di più del cielo grazie al campo visivo di 107 gradi).

Ebbene, con la versione 8.1 di Google Fotocamera, rilasciata lo scorso mese, è stata rimossa la possibilità di sfruttare il sensore ultra grandangolare per l’astrofotografia (un messaggio comunica all’utente che è disponibile solo lo zoom 1x e non è più presente l’opzione per lo zoom 0,6x).

A seguire tre screenshot, quello a sinistra della versione 7.6 di Google Fotocamera e gli altri due della release 8.1:

Probabilmente tale funzionalità non era particolarmente nota tra i possessori di Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G ma senza dubbio alcuni di loro ne sentiranno la mancanza.

Il team di Google non ha spiegato perché la funzionalità è stata rimossa ma probabilmente la decisione è stata presa a causa della qualità complessiva.

