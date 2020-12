È un giorno di Natale all’insegna degli aggiornamenti software quello di Xiaomi, Redmi e POCO: i possessori di POCO F2 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 9 Lite e Redmi Note 8 Pro hanno trovato sotto l’albero dei nuovi update da scartare e per i primi due la sorpresa è decisamente interessante: c’è Android 11.

POCO F2 Pro e Xiaomi Mi 10 Lite 5G: le novità degli aggiornamenti

Partiamo dai due aggiornamenti più meritevoli di attenzione: POCO F2 Pro e Xiaomi Mi 10 Lite 5G, due degli smartphone meglio riusciti dell’anno per rapporto qualità/prezzo, abbracciano Android 11 ed entrambi già in Italia.

A fine novembre vi avevamo segnalato il roll out dell’ultima versione del robottino verde per POCO F2 Pro in versione global e finalmente è arrivato il turno anche del modello europeo: sullo smartphone di chi vi scrive è spuntata la notifica dell’aggiornamento alla MIUI 12.2.3.0.RJKEUXM. Il pacchetto OTA pesa ben 2,9 GB e, come si evince dallo screenshot riportato di seguito, introduce Android 11 e le patch di sicurezza di dicembre 2020.

Per Xiaomi Mi 10 Lite 5G il discorso è di fatto identico: l’aggiornamento ad Android 11 era arrivato per la variante global agli inizi del mese e ora raggiunge anche quella europea. La nuova build, come mostrato dallo screenshot, è la MIUI 12.1.2.0.RJIEUXM e viene implementata da un pacchetto OTA da 2,8 GB.

Xiaomi Mi 9 Lite e Redmi Note 8 Pro: le novità degli aggiornamenti

I due aggiornamenti in arrivo in queste ore sui meno recenti Redmi Note 8 Pro e Xiaomi Mi 9 Lite sono meno entusiasmanti, ma comunque meritevoli di menzione.

Arrivato un po’ in sordina sul mercato, Redmi Note 8 Pro ha guadagnato punti col passare dei mesi grazie al contestuale calo del prezzo. In queste ore il device sta ricevendo in Italia il nuovo aggiornamento alla MIUI V12.0.3.0.QGGEUXM, che introduce le patch di sicurezza di novembre 2020 nell’ambito di un file OTA da 380 MB.

Xiaomi Mi 9 Lite è stato estremamente apprezzato per la sua compattezza e purtroppo non ha avuto un erede vero e proprio. In giornata, nel nostro Paese, ha iniziato a ricevere un nuovo update: la MIUI V12.0.5.0.QFCEUXM viene implementata da un pacchetto OTA da 557 MB, che introduce un’ottimizzazione per il Centro di controllo in modalità orizzontale e le patch di sicurezza di dicembre 2020.

Come aggiornare POCO F2 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 9 Lite, Redmi Note 8 Pro

Tutti gli aggiornamenti descritti sono già disponibili al download in Italia. Se possedete un POCO F2 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 9 Lite o Redmi Note 8 Pro e non avete visto comparire la relativa notifica, potete effettuare un controllo manuale entrando in Impostazioni > Info sistema >Versione MIUI.

Grazie a Tony e Pietro per le segnalazioni