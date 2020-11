A qualche settimana di distanza dal lancio del programma beta per portare Android 11 su POCO F2 Pro, il brand cinese ha iniziato oggi il roll out della versione stabile, riservata al momento alla versione MI per il mercato globale.

Sono numerose le segnalazioni relative alla disponibilità dell’update, che pesa circa 3 GB e porta il numero di versione 12.2.1.0.RJKMIXM. Come indica la sigla si tratta quindi della ROM Global, destinata in generale ai mercati esterni alla Cina, ma non della ROM specifica per i mercati europei.

Insieme ad Android 11 arrivano le patch di sicurezza di ottobre, anche se POCO poteva fare uno sforzo e includere le più recenti a disposizione. Sono numerosi i miglioramenti che arrivano con la nuova versione del robottino verde, anche se molti sono nascosti dall’interfaccia MIUI 12.

Si va dalle Chat Bubbles alla possibilità di controllare i dispositivi della smart home in maniera più rapida, senza scordare la nuova gestione dei permessi di accessi a fotocamera, microfono e localizzazione. Se possedete un POCO F2 Pro con ROM “MI” non vi resta che entrare nelle Impostazioni del dispositivo, aprire la voce “Info di sistema”, toccare il riquadro versione MIUI e premere il pulsante “Verifica aggiornamenti” nella parte bassa dello schermo.

È probabile che il roll out impieghi qualche giorno per raggiungere tutti i dispositivi in circolazione quindi non vi resta che portare pazienza. Nel caso invece voleste subito procedere all’aggiornamento non vi resta che scarica re il file dal link sottostante e procedere con l’installazione manuale.