Samsung Neon, presentato per la prima volta durante le giornate del CES 2020, rappresenta la soluzione del colosso sudcoreano per quanto riguarda la tecnologia dell’IA (Intelligenza Artificiale) “umanizzata”. Senza scendere troppo nel dettaglio, si tratta di una particolare tecnologia che, basata sul motion capture, è in grado di riprodurre esseri umani completamente gestiti dalla IA.

Samsung Neon al servizio dei clienti

In queste ore l’azienda ha pubblicato un nuovo video su YouTube in cui è possibile vedere le novità a cui sta lavorando il team di sviluppo. Infatti, grazie ad una partnership con Shinhan Bank, Samsung Neon troverà posto all’interno del polo di ricerca “Expace”. In questo contesto l’istituto bancario utilizzerà Samsung Neon per offrire assistenza ai clienti, offrendo così da supporto per quelle operazioni dove l’intelligenza artificiale umanizzata è in grado di fornire assistenza senza l’ausilio di un essere umano.

Caratterizzato da un pannello verticale, speaker Hi-Fi, microfoni, sistemi di luci RGB e sensore da 4K, Samsung Neon rappresenta per Shinhan Bank il futuro dell’esperienza utente all’interno della banca, offrendo ai clienti anche funzioni aggiuntive come ad esempio pagamenti contactless e accesso a sistemi di investimento tramite autenticazione con impronte digitali.

Samsung Neon è basato sul processore Samsung CORE R3 e nel futuro è previsto un incremento delle sue prestazioni a seguito della partnership fra Samsung e un’azienda coreana specializzata in algoritmi IA.