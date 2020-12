Iliad, dopo aver presentato la sua prima offerta con connettività 5G, in queste ore annuncia di avere accolto la richiesta del Ministro dell’Innovazione Paola Pisano per quanto riguarda la possibilità di offrire giga gratis durante le giornate di festa di Natale.

Giga gratis per tutti durante le vacanze di Natale

Dopo il parere positivo arrivato da TIM, Vodafone e WINDTRE, i primi a rispondere positivamente all’appello, anche Iliad annuncia di donare connettività per i giorni di festa. Nello specifico, a partire dalle ore 18:00 di domani, 24 dicembre, e per tutta la giornata del giorno 25 di dicembre, l’operatore telefonico “regalerà GB illimitati a tutti gli utenti con offerta VOCE in modo che questi possano rimanere in contatto con i propri cari durante le festività“.

L’apertura di Iliad a questa richiesta del Ministro Paola Pisano rende più semplice vivere queste particolari giornate di Natale lontano dai propri cari, potendo così navigare oppure sfruttare le video chiamate senza alcun tipo di preoccupazioni.

“Grazie a questo intervento – si legge nella nota condivisa – anche le persone che di solito sono esclusivamente interessate al traffico voce potranno godere di una connessione mobile durante i giorni di festa senza alcun costo o onere aggiuntivo.”

