La situazione epidemiologica in cui versa l’Italia, e l’Europa tutta, a causa del COVID renderà il Natale 2020 diverso, lontano dagli affetti più cari e senza il classico cenone in famiglia. Una prospettiva questa che aveva portato il Ministro dell’Innovazione Paola Pisano a chiedere che gli operatori telefonici rendessero gratis per tutti le videochiamate a Natale.

TIM, WindTre e Vodafone d’accordo: giga gratis per tutti a Natale

L’appello del governo non è rimasto inascoltato: TIM, WindTre e Vodafone – ma presto se ne potrebbero aggiungere altri – hanno risposto positivamente a questa proposta che è funzionale a incoraggiare un comportamento responsabile, rendendo però più agevoli le occasioni di incontro virtuale. Ciò significa che a Natale ci saranno giga gratis per tutti: dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre TIM e Vodafone renderanno gratuito e illimitato il traffico dati per i propri clienti; sulla stessa lunghezza d’onda Wind che offrirà il traffico gratis per la giornata di Natale.

E’ un buon segno che le compagnie telefoniche abbiano già accolto l’invito e garantito così giga gratis per tutti a Natale: questo aiuterà sicuramente le persone a sentirsi più vicine e a ridurre le distanze in un momento così difficile e delicato. Insomma la tecnologia dimostra, ancora una volta, quanto sia un mezzo potente, in grado di semplificare la nostra vita.

