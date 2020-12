Sembra essere in via di risoluzione il fastidioso bug che negli ultimi mesi ha afflitto Android Auto, con il sistema di lettura automatica dei messaggi in arrivo in lingua inglese. Sul web crescono le segnalazioni di chi racconta che l’allarme, diversi mesi dopo, stia lentamente rientrando. Google probabilmente sta intervenendo lato server, per cui qualora accusaste ancora il problema servirà qualche altro giorno d’attesa.

Sempre il web ci fornisce le testimonianze di alcuni utenti alle prese con altri malfunzionamenti che per fortuna sembrano in via di risoluzione. Torna possibile farsi leggere le news, ascoltare i messaggi tramite la voce di Google Assistant e non quella – molto meno naturale – del motore text-to-speech, impartire il comando “leggimi i messaggi” ed essere cortesi: pare risolto, o quasi, uno dei bug più strani degli ultimi tempi di Android Auto, cioè la sua riluttanza a capire il “grazie” e trascriverlo in un messaggio.

Tuttavia per gli automobilisti che si affidano al robottino verde per accrescere la sicurezza alla guida il calvario sembra non essere finito del tutto. Alcuni lamentano un problema finora inedito di Android Auto che all’arrivo di una notifica chiede solamente se si vuole rispondere, senza leggerla. Va via, insomma, un motivo di distrazione per il conducente e ne arriva subito un altro.

Ci auguriamo che il 2021 possa portare ad Android Auto quella stabilità che negli ultimi tempi sembra aver smarrito.