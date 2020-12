Vodafone TOBi si avvicina al Natale con un nuovo quiz a premi

Nelle giornate di oggi e domani, 19 e 20 dicembre 2020, TOBi, l’Assistente Digitale che Vodafone mette a disposizione dei propri clienti – attraverso l’applicazione MyVodafone e sul sito ufficiale (ecco il link diretto) –, propone un quiz sulla neve con in palio un premio consistente in un primo mese gratis di un’offerta o un servizio Vodafone.

Il nuovo quiz si pone sulla scia di quello della settimana scorsa a tema aurora boreale.

TOBi: quiz sulla neve per vincere un’offerta/servizio Vodafone

Questo nuovo quiz a premi di Vodafone TOBi, che per il periodo natalizio indossa il berretto rosso invernale, sarà disponibile come detto soltanto per le giornate di oggi e domani attraverso l’applicazione MyVodafone.

Il quiz in questione è a tema neve e, come la volta scorsa, consiste in una domanda che l’assistente digitale di Vodafone rivolge al cliente. In caso di risposta esatta, questi ha diritto a un premio che consiste in un mese gratuito di un’offerta o di un servizio Vodafone.

Si tratta della gamma di promozioni “Mese Vodafone“: il cliente usufruisce di un mese di prova senza costi aggiuntivi e può sfruttare il periodo di 30 giorni per decidere se mantenere il servizio o l’offerta attivo oppure no.

Tra le proposte che TOBi potrebbe presentare al cliente di turno meritano menzione Vodafone Happy Black, le offerte Infinito (Gold o Black) e Vodafone Digital Privacy & Security.

Usate spesso l’assistente digitale TOBi di Vodafone per risolvere dubbi o problemi di sorta? Parteciperete a questo nuovo quiz a premi? Ditecelo nel box dei commenti.