Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano a svelare quelle che dovrebbero essere le principali feature degli smartphone della serie Samsung Galaxy S21, la cui presentazione ufficiale è in programma per il prossimo mese.

In questi ultimi giorni i tre smartphone sono stati protagonisti di varie apparizioni in Rete tra immagini e video e su buona parte delle caratteristiche dei tre modelli della nuova serie di punta di Samsung sembrano non esserci più dubbi.

I possibili prezzi della serie Samsung Galaxy S21

Ma quanto costeranno i nuovi smartphone del colosso coreano? Questa domanda ha ovviamente diverse risposte, a seconda del mercato di riferimento ma nelle scorse ore si sono diffuse in Rete nuove indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i prezzi dei tre device in Europa (si avvicinano a quelle di qualche giorno fa).

Ebbene, la versione base con 128 GB di memoria dovrebbe arrivare nel Vecchio Continente a 849 euro mentre quella Plus dovrebbe costare 1.049 euro (o 1.099 euro nella variante con 256 GB di memoria integrata). Ovviamente il modello più costoso è il Samsung Galaxy S21 Ultra, il cui prezzo europeo potrebbe essere 1.399 euro (con 128 GB di memoria).

Gli sfondi ufficiali dei nuovi smartphone da scaricare

Sempre nelle scorse ore in Rete sono stati pubblicati anche quelli che dovrebbero essere gli sfondi ufficiali pre-caricati da Samsung nei suoi prossimi smartphone top di gamma.

Gli sfondi ricalcano lo stile inconfondibile di Samsung e ricordano quelli adottati in passato per la serie Galaxy Note 20 o per il Galaxy Tab S7: il linguaggio di design è simile, con una forte enfasi sulle forme libere stratificate, anche se questa volta sembrano essere composti da granelli di sabbia colorati.

Se desiderate un “assaggio” degli smartphone della serie Samsung Galaxy S21, potete scaricare gli sfondi (sono inclusi anche video live e sfondi Samsung DeX) seguendo questo link. Buon divertimento.