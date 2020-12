Una delle poche informazioni che ancora mancano per completare il puzzle della nuova serie Samsung Galaxy S21, che sarà annunciata il prossimo 14 febbraio, è il prezzo di vendita, che è oggetto di alcune recenti indiscrezioni.

Da qualche anno il prezzo dei top di gamma, inclusi quelli Samsung, è in costante aumento, ma con la serie Galaxy S21 sembra che potremo attenderci una inversione, almeno parziale, di tendenza. Sembra infatti che almeno due dei tre modelli previsti costerà meno rispetto alla serie S20, mentre per il terzo potrebbe esserci un lieve aumento.

I prezzi dei Samsung Galaxy S21

Secondo fonti considerate attendibili da GalaxyClub, il prezzo in Europa di Samsung Galaxy S21 5G dovrebbe partire da 879 euro per la versione con 128 GB di memoria interna. Si tratta dunque si un bel passo indietro rispetto ai 999 euro che rappresentano il prezzo di listino di Galaxy S20 5G.

E lo stesso, anche se in misura minore, dovrebbe accadere con Samsung Galaxy S21+, che dovrebbe arrivare sul mercato a 1.079 euro, contro i 1.099 euro di Galaxy S20, entrambi in versione 5G. Vista così la situazione sembrerebbe positiva, ma a quanto pare il calo non riguarderà il top della serie Galaxy S21.

Secondo la pubblicazione olandese infatti, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G dovrebbe essere commercializzato, nella versione con 128 GB, a 1.399 euro, 50 euro in più si Galaxy S20 Ultra. È possibile che in questo caso l’aumento sia dovuto alla presenza di un digitalizzatore, per garantire la compatibilità con la S Pen che sarà venduta come opzione, ma anche all’utilizzo di un secondo sensore con zoom ottico.

Per il momento comunque sono solo rumor che dovranno essere confermati ufficialmente dagli uffici locali di Samsung. Non ci resta che attendere il 14 gennaio, anche se è possibile che nei prossimi giorni trapelino i prezzi definitivi per tanti mercati, incluso quello italiano.