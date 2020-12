Oramai da alcuni anni si susseguono le indiscrezioni secondo cui OnePlus avrebbe in progetto di entrare nel settore degli smartwatch lanciando un proprio modello e nei mesi scorsi è stato lo stesso team del produttore cinese a confermare l’esistenza di tale dispositivo.

Nel 2020 alcune indiscrezioni hanno svelato che OnePlus avrebbe deciso di puntare su un display di forma circolare e le ultime “voci” hanno svelato che il produttore avrebbe rinviato il lancio del suo primo smartwatch al prossimo anno.

Nel 2021 OnePlus lancerà il suo primo smartwatch

Nel corso di un’intervista rilasciata allo staff di Input Mag, il CEO di OnePlus, Pete Lau, ha confermato che la sua azienda sta lavorando al lancio di uno smartwatch, preannunciando che, salvo eventuali complicazioni, dovrebbe fare il proprio esordio sul mercato nel corso del prossimo anno.

Pare che il ritardo nel lancio di tale device sia da imputare in gran parte a Wear OS by Google: il sistema operativo del colosso di Mountain View, infatti, non viene ritenuto dal produttore cinese adeguato a competere con quello di Apple e, proprio per tale motivo, OnePlus sta collaborando con Google al miglioramento della connettività con gli smartphone e i dispositivi Android TV, così da creare una migliore interoperabilità dei device tra i vari ecosistemi.

Purtroppo Pete Lau non ha condiviso ulteriori dettagli sulle modifiche che saranno apportate a Wear OS, limitandosi a confermare che anche il team di Google le ha ritenute capaci di migliorare l’esperienza complessiva di utilizzo.

Il CEO di OnePlus si è anche soffermato sugli smartphone pieghevoli, sostenendo che l’aspetto software deve ancora maturare per offrire agli utenti una soluzione che sia in grado di sfruttare al meglio le potenzialità di questo speciale form factor.

Pete Lau non ha escluso il lancio in futuro di smartphone pieghevoli, confermando che l’azienda sta tenendo d’occhio l’evoluzione del mercato e aspetta che sia abbastanza maturo per realizzare una propria proposta.

