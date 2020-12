Xiaomi Christmas è la nuova iniziativa promozionale del colosso cinese, che lancia una serie di sconti in vista del Natale. Preparatevi dunque alla consueta pioggia di sconti, offerte lampo e tanto risparmio, con delle belle idee regalo per Natale e tante occasioni per chi vuole chiudere questo 2020 con una soddisfazione per sé con un nuovo prodotto Xiaomi.

L’iniziativa, valida da oggi e fino al 22 dicembre, offre uno sconto di 20 euro per ogni 300 euro di spesa, stessa cifra oltre la quale ogni ordine riceverà in omaggio una Xiaomi Mi Band 4, del valore di 34,99 euro.

E a partire dalla mezzanotte di oggi partirà la vendita lampo per POCO M3, in offerta a 129,90 euro, invece di 159,90 euro, nella versione 4-64 GB, e a 149,90 euro, invece di 179,90 euro, nella versione 4-128 GBN. La promozione è valida solo per 48 ore e si concluderà dunque alle 23:59 di venerdì 18 dicembre.

Sono comunque numerose le offerte speciali della promozione Xiaomi Christmas con risparmi fino a 140 euro rispetto ai prezzi di listino (i prezzi includono i 20 euro di sconto per spese superiori a 300 euro):

Questi sono solamente alcuni esempi ma potete scoprire la lista completa, molto lunga e variegata, visitando la pagina speciale raggiungibile al link sottostante.