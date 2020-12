Buone notizie per gli utenti alla ricerca di una nuova smart TV che possa contare sulla piattaforma Android TV: sono in arrivo anche nel Vecchio Continente i modelli targati Panasonic.

Ci stiamo riferendo ai modelli di Android TV che Panasonic ha lanciato ad inizio settembre e che mettono a disposizione degli utenti la piattaforma del colosso di Mountain View invece di MyHomeScreen, ossia l’interfaccia di questo produttore basata su Firefox OS.

Panasonic porta le sue Android TV nel Vecchio Continente

Ad arrivare in Europa è la serie Panasonic HX700E, composta da quattro modelli con diagonali da 43, 50, 55 e 65 pollici, schermo 4K e supporto ai formati HDR HLG, HDR10 e Dolby Vision.

Ricordiamo che la scelta di Panasonic di mettere da parte la sua interfaccia MyHomeScreen in favore di Android TV è stata dettata dalla decisione di Mozilla di abbandonare lo sviluppo di Firefox OS, che di fatto è rimasto interamente a carico del produttore di TV.

Sarà interessante scoprire cosa accadrà nel 2021: Panasonic, infatti, dovrà decidere se proseguire con Android TV (forte del supporto garantito dal colosso di Mountain View) o puntare su altre possibili soluzioni.

Tra le feature di queste nuove TV vi sono un processore 4K Colour Engine, un telecomando Bluetooth con microfono per l’utilizzo di Google Assistant, l’integrazione con Chromecast e, soprattutto, la possibilità di accedere al Google Play Store e, quindi, alle tante app ivi disponibili (come Netflix, Disney+ e YouTube, tanto per citare tre dei più popolari servizi streaming).

Le nuove TV di Panasonic faranno il loro esordio nel Vecchio Continente in queste settimane. Restiamo in attesa di scoprire quali saranno i prezzi per il mercato italiano (dovrebbero andare dai 500 ai 900 euro), aspetto che giocherà un ruolo fondamentale per quanto riguarda il possibile successo della serie di smart TV del produttore asiatico (soprattutto se si considera quanto competitivo sia divenuto il settore).