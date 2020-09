Panasonic annuncia una nuova serie di smart TV con schermo 4K ma con specifiche entry level, che arriverà nel nostro Paese entro la fine dell’autunno. La particolarità della nuova linea di prodotti è l’utilizzo di Android TV, che prenderà il posto di Firefox OS, utilizzato dal produttore giapponese sull’intera gamma di prodotti.

La serie Panasonic HX700E sarà composta da quattro modelli, con diagonali da 43, 50, 55 e 65 pollici, schermo 4K e supporto ai formati HDR HLG, HDR10 e Dolby Vision, caratteristiche comunque interessanti su un prodotto di questa fascia di prezzo.

Panasonic non è stata particolarmente generosa nel fornire dettagli tecnici, limitandosi a segnalare la presenza di un processore 4K Colour Engine e telecomando Bluetooth con microfono per l’utilizzo di Google Assistant mentre sembrano assenti un sistema di local dimming e un ricevitore satellitare.

Non ci sono informazioni in merito ai prezzi sul mercato italiano, ma per quanto riguarda la Germania i prezzi sono compresi tra i 500 e i 900 euro. Panasonic sembra dunque pronta a esplorare una nuova strada, abbandonando progressivamente MyHomeScreen, piattaforma basata su Firefox OS, sistema abbandonato da Mozilla e il cui mantenimento è di fatto lasciato nelle sole mani di Panasonic.

D’altro canto un sistema che non è più sviluppato dal 205 inizia a mostrare il fianco e i segni del tempo e Android TV potrebbe essere una valida alternativa da cui ricominciare.