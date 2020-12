Dopo essere stati per anni un’esclusiva, almeno nel settore della telefonia, degli smartphone Nokia, le ottiche Zeiss stanno per arrivare anche sugli smartphone del brand cinese Vivo, a partire dalla serie Vivo X60.

L’annuncio arriva con una serie di immagini postate sul noto social network cinese Weibo, nelle quali si nota il logo dello storico marchio tedesco nella parte posteriore dello smartphone, proprio al di sotto del comparto fotografico.

Ricordiamo che fin dai primi anni 2000 Zeiss ha fornito le ottiche ai migliori smartphone Nokia e in tempi recenti ha stretto un accordo con HMD Global, che ha rilevato il brand finlandese, per continuare a collaborare per alcuni dei modelli più importanti.

Al momento non è chiaro se si tratti di una collaborazione esclusiva, il che vorrebbe dire che i prossimi top di gamma Nokia sarebbero sprovvisti di ottiche Zeiss, o se invece si tratti solamente di una nuova partnership per espandere ulteriormente il proprio mercato.

A questo punto la serie Vivo X60 diventa decisamente interessante, dopo la conferma dell’utilizzo del nuovo chipset Exynos 1080 che promette prestazioni molto buone. La collaborazione con Zeiss potrebbe dunque rappresentare un ulteriore step per affermarsi anche in campo fotografico, visto che oltre alla fornitura delle ottiche fotografiche è possibile. che Zeiss e Vivo collaborino anche dal punto di vista software, per migliorare ulteriormente la qualità degli scatti ottenuti.

Ne sapremo di più il 29 dicembre, giorno in cui la serie Vivo X60 sarà presentata al pubblico. Noi, ovviamente, non mancheremo di tenervi informati al riguardo.