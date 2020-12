Google si sta impegnando molto nell’ultimo periodo per integrare nuove interessanti feature sul proprio assistente vocale, Google Assistant, usato ormai da moltissimi utenti per controllare la propria smart home, sia tramite smartphone che attraverso i dispositivi dedicati, come il Nest Mini ed il Nest Hub, sempre più diffusi negli ambienti domestici.

Google Assistant presto potrebbe svolgere azioni all’alba e al tramonto

Pare che Google adesso starebbe testando la possibilità per gli utenti di attivare automaticamente le proprie routine personalizzate all’alba ed al tramonto. La feature, attualmente non ancora disponibile per tutti, è accessibile tramite l’applicazione Google Home da smartphone, accedendo alle routine e premendo il tasto + situato in basso a destra, che consente di aggiungere una nuova routine personalizzata. Da lì, per ora, in Italia è possibile soltanto inserire una o più frasi che il dispositivo riconoscerà per attivare il comando, oltre alle azioni che l’assistente dovrà svolgere. È inoltre possibile scegliere di ripetere la routine su base settimanale, selezionando l’ora ed i giorni della settimana in cui il comando dovrà essere ripetuto, ma non figurano ancora le opzioni di alba e tramonto, come invece mostrati negli screenshot di seguito.

La possibilità di attivare le routine in questi momenti della giornata potrebbe risultare molto comoda per automatizzare determinate azioni, come ad esempio l’attivazione del termostato ed il sollevamento delle tapparelle all’alba oppure l’accensione di alcune luci del salone al tramonto, così da sgravare l’utente dagli ormai innumerevoli comandi che vengono dati abitudinariamente al proprio assistente vocale in una casa sufficientemente domotizzata.

Le infinite possibilità di automatizzazione e la presenza di dispositivi sempre più economici e numerosi nelle nostre case hanno fatto sì che Google Assistant, Alexa e gli altri assistenti vocali presenti attualmente sul mercato si siano dovuti adattare rapidamente a questa crescita, integrando sempre un maggior numero di comandi e feature per consentire all’utente di svolgere con più semplicità alcuni gesti ormai divenuti quotidiani. La feature, come già anticipato, non è ancora disponibile in Italia ma è in fase di test e potrebbe presto essere rilasciata anche da noi. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi, non appena i comandi saranno disponibili anche nel nostro Paese.

E voi, per cosa usereste questa nuova feature introdotta da Google? Fateci sapere la vostra, commentando l’articolo!

