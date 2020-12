Con la Brexit, Vodafone UK reintroduce il roaming in UE per alcuni clienti

Con il 2020 agli sgoccioli, sta per volgere al termine anche il c.d. periodo di transizione relativo alla Brexit, che ha già prodotto un primo significativo effetto per il mondo della telefonia: Vodafone UK ha confermato la reintroduzione dei costi di roaming in UE, anche se con qualche precisazione.

Vodafone UK: con la Brexit, torna il roaming

Quanti in questi anni avevano accolto di buon grado l’abbattimento dei costi di Roaming UE nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Roam Like at Home dovranno adesso fare i conti con il ritorno di questi costi in riferimento al Regno Unito.

Se fino a questo momento tutti i quattro operatori UK – BT/EE, Vodafone, O2 e Three – insieme a vari MVNO avevano dichiarato di non avere piani in tal senso, il primo operatore a confermare la reintroduzione dei suddetti costi di roaming tra Regno Unito e Unione Europea è stato Vodafone UK.

Numerosi utenti avevano twittato riportando messaggi inviati ai più pesanti utilizzatori del servizio e, sempre su Twitter, la risposta è arrivata direttamente dal profilo ufficiale di Vodafone UK: a partire dal 18 gennaio 2021, i clienti che abbiano utilizzato il proprio dispositivo in roaming per oltre 60 giorni nei precedenti 4 mesi – usandolo, di fatto, più in roaming che non – dovranno fare fronte a nuovi costi per questo tipo di utilizzo.

La giustificazione addotta da Vodafone UK, tra l’altro, si fonda proprio su quest’ultimo punto: il roaming è pensato per occasionali periodi all’estero, come viaggi o vacanze, non come utilizzo principale.

La notizia, come detto, tocca in teoria soltanto gli utilizzatori più pesanti, non quelli occasionali, ma produrrà effetti degni di nota anche per gli 1,3 milioni di cittadini britannici che sono in giro per l’UE e che finora avevano continuato ad usare senza intoppi o costi ulteriori il proprio numero UK.

Viaggiate spesso in UK? Questo cambiamento inciderà sulle vostre abitudini? Ditecelo nei commenti.