OnePlus Concept One ci ha sbalorditi per via dell’implementazione della tecnologia elettrocromica che permette al vetro posteriore del telefono di variare il suo grado di opacità, nascondendo o rivelando a piacimento il modulo fotografico posteriore.

Un tocco cambia l’opacità del pannello

Benché si tratti di una tecnologia interessante e sicuramente d’impatto, sul mercato globale non sono ancora disponibili smartphone che la utilizzano in abbinamento ad un display, anche se Nubia potrebbe avere qualche asso nella manica.

Infatti, nel video sottostante condiviso su Weibo, è possibile notare un particolare smartphone dell’azienda cinese munito di un vetro elettrocromico. Basta un semplice tocco di un tasto per variare lo stato di opacità di due piccole strisce di vetro integrate nella facciata posteriore dello smartphone.

L’implementazione di Nubia sembra essere funzionale e ben fatta, con la componentistica interna nascosta o svelata semplicemente con la pressione di un tasto. È abbastanza chiaro che, al momento, quello dell’azienda non è altro che un sample evidentemente utilizzato come test, per valutare l’implementazione del vetro elettrocromico.

Difficile dire se la compagnia sia pronta per portare la tecnologia in un prodotto commerciale da presentare magari durante il 2021, ma è abbastanza chiaro che c’è dell’interesse ad utilizzare la tecnologia all’interno di prodotti non ancora svelati.