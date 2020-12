A pochi giorni dal rilascio di un ricco Feature Drop i possessori di Google Pixel 5 ricevono una novità che farà piacere agli appassionati di sfondi, in particolare quelli animati. Un aggiornamento dell’app Sfondo animato per Pixel ha infatti portato lo sfondo Conveyor Belt, che mostra un nastro trasportatore che sposta alcuni oggetti per lo schermo.

Gli utenti possono scegliere un colore per gli oggetti che scorrono su uno sfondo grigio, selezionando una modalità multi color, una grigia per un look monocromatico una verde scuro e una blu. È inoltre possibile “influenzare” lo sfondo impostando alcuni parametri che permetteranno di variare gli oggetti mostrati.

Scegliendo di volta in volta le voci proposte potrete quindi vedere microfoni, radio, forme geometriche e molto altro muoversi da destra a sinistra sul vostro display. E potete anche inserire una data da celebrare, un anniversario, una ricorrenza importante, da visualizzare sempre a scorrimento.

Per visualizzare il nuovo sfondo animato, che sembra essere un’esclusiva di Google Pixel 5, è necessario aver aggiornato l’app Sfondo animato per Pixel scaricando la versione 1.5 dal Play Store. Il roll out è iniziato da poco per cui potrebbe essere necessario attendere qualche giorno per poterlo visualizzare.