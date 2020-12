In questi giorni diversi utenti stanno notando alcuni problemi circa l’invio e la ricezione di SMS, al punto tale da chiedere spiegazioni ai propri operatori telefonici. Diversi smartphone di Samsung, OnePlus, LG, Motorola e TCL, sono interessati da questo particolare bug che, come scoperto da un utente su Reddit, sembra non essere legato agli operatori telefonici come inizialmente ipotizzato.

Un bug blocca l’invio e la ricezione degli SMS

Alla base di questo problema risiede l’applicazione Servizi operatore di Google, la quale, a seguito dell’aggiornamento alla versione 50, ha evidentemente introdotto un bug a livello della componente telefonica che impedisce agli utenti di gestire gli SMS. Fortunatamente Google ne è subito venuto a conoscenza e ha immediatamente bloccato la propagazione della versione incriminata, procedendo ad aggiornare gli smartphone colpiti ad una versione precedente funzionante di Servizi operatore.

Se anche voi ultimamente avete notato qualche difficoltà ad inviare e ricevere SMS è probabile che abbiate installato la versione 50 di Servizi operatore, e dovreste tornare automaticamente alla precedente versione senza muovere un dito. È possibile controllare la versione installata sul vostro smartphone dalle impostazioni del telefono cercando la voce “Servizi operatore”. Da qui, tramite la voce Avanzate, è possibile conoscere l’attuale versione presente nel sistema ed eventualmente procedere alla sua rimozione tappando su Rimuovi aggiornamenti tramite il menu in alto a destra.

In alternativa, se volete accelerare il tutto, potete procedere all’installazione manuale dell’APK scaricandolo da questo link di APK Mirror.