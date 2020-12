Oxygen Updater si aggiorna alla versione 5.0.0 beta e accoglie diverse novità “stilistiche” che faranno sicuramente piacere agli utilizzatori. Per chi non la conoscesse, l’app permette ai possessori di smartphone OnePlus di scaricare e installare l’ultima versione disponibile della OxygenOS, ma non solo.

Novità Oxygen Updater 5.0.0 beta

Oxygen Updater è un’app piuttosto popolare tra i possessori di smartphone OnePlus, soprattutto tra quelli più “smanettoni” e attenti al software. Per celebrare il traguardo del milione di download lo sviluppatore ha lanciato la versione 5.0.0, per ora in beta, che porta con sé tanti cambiamenti nel design dell’app. In base a quanto riportato sul blog dallo stesso, le modifiche si concentrano sul redesign quasi completo, sulla soluzione a qualche problemino all’interfaccia e sull’ottimizzazione lato CPU e memoria che rende l’app più efficiente.

Possiamo facilmente apprezzare le novità con questa serie di screenshot comparativi (a destra la versione 5.0.0): l’app cambia radicalmente nello stile, con molto meno rosso acceso e l’abbandono delle grandi sezioni nella parte superiore delle schermate, mentre in basso spunta una barra che fornisce l’accesso alle principali funzionalità. Non solo estetica però, perché la versione 5.0.0 di Oxygen Updater fornisce anche maggiori dettagli sul firmware in uso.

Come aggiornare Oxygen Updater

Potete aggiornare Oxygen Updater alla versione 5.0.0 beta direttamente dal Google Play Store: trattandosi di una beta, dovete prima aderire al programma di test attraverso questo link. In alternativa potete scaricare e installare manualmente l’APK all’indirizzo qui sotto: