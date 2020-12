Il 2020 di OnePlus è stato ricco di smartphone che hanno nuovamente confermato la bontà dell’azienda nella fascia premium e in quella media. Con il rilascio di OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus 8T Pro, l’azienda cinese ha tutto l’occorrente per contrastare gli altri big del settore – lato fotocamere c’è sempre qualcosa in più da migliorare, come da tradizione -, mentre con la nuova famiglia di dispositivi OnePlus Nord si butta nuovamente a capo fitto per conquistare il cuore dei tanti utenti alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo.

Supporto software fino al 2023

Uno dei grandi pregi degli smartphone OnePlus è OxygenOS, ovvero la personalizzazione di Android che riesce a garantire performance di un certo livello anche su device con qualche anno sulle spalle, ed in queste ore la compagnia ha svelato per tempo ancora verranno attivamente supportati nel corso del prossimi anni.

Com’è possibile notare nella tabella soprastante, i modelli OnePlus Nord, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro riceveranno aggiornamenti per altri tre anni, con i modelli top di gamma fino ad aprile 2023 e il modello di fascia media fino a luglio 2023. La famiglia OnePlus 8 riceverà tre aggiornamenti Android, mentre per OnePlus Nord si parla di solo due aggiornamenti.

