Prende ufficialmente il via oggi il primo Cashback di Stato che fino al 31 dicembre offre il 10% di rimborso per gli acquisti effettuati nei negozi fisici pagando con carta di credito/debito/Bancomat.

Anche se ci sono ancora molti disservizi, visto che le richieste sono migliaia (com’era del resto ampiamente prevedibile e preventivabile NdR) e la piattaforma sembra non reggere l’urto, è possibile inserire i propri dati per iniziare ad accumulare il credito, che dovrebbe essere erogato nel mese di febbraio.

Vediamo dunque quali sono i dati richiesti e dove inserirli, sempre che la procedura funzioni correttamente. Nel nostro caso, ad esempio, non è stato possibile aggiungere metodi di pagamento, ma vi mostriamo comunque quali dati sono richiesti.

Inserire un metodo di rimborso

Per ottenere il rimborso del cashback accumulato dovrete necessariamente inserire un codice IBAN, corrispondente al vostro conto corrente bancario o a una carta di debito, come PostePay, Flowe (scopri come ottenere 15€ di buono Amazon), Hype e simili. Una volta aperta l’app IO dovrete recarvi nella sezione Portafoglio e attivare la procedura di partecipazione al cashback. È sufficiente premere sull’apposita icona nella pagina Portafoglio, leggere le avvertenze riportate, spuntare le caselle a fianco delle dichiarazioni richieste e completare la procedura.

Ora potete inserire il metodo di pagamento, toccando l’apposita icona che vi rimanderà al form nel quale andrà inserito solamente il codice IBAN sul quale andrà accreditato il rimborso. Vi basterà confermare il dato per aggiungerlo all’applicazione. Ricordiamo che è possibile modificare in qualsiasi momento il codice IBAN ma che è possibile inserirne solamente uno.

È il momento di passare allo step successivo, quello che al momento in cui stiamo scrivendo l’articolo sta creando problemi, impedendo il completamento della procedura.

Inserire un metodo di pagamento

A differenza del rimborso, potete aggiungere più carte di credito/debito o Bancomat al cashback, così da massimizzare l’accumulo, soluzione molto comoda se in famiglia utilizzate diversi metodi di pagamento.

Dalla sezione Portafoglio dovete entrare nella tessera del cashback in alto e premere il tasto “Aggiungi un metodo di pagamento”. Il sistema vi chiede di indicare se si tratta di una carta di credito/debito o di un Bancomat: nel primo caso dovete inserire manualmente i dati della carta, inclusi scadenza e codice CVV. Nel secondo caso invece il sistema effettuerà una ricerca indicando tutti i bancomat in vostro possesso.

Attivare la carta al Cashback di Stato

Una volta che la procedura è andata a buon fine (nel nostro caso ha funzionato solo durante la notte) dovrete ricordarvi di attivare la carta per il cashback. Non è infatti sufficiente inserirla nel sistema perché le spese vengano automaticamente conteggiate.

Avete due metodi per attivare tutte le carte inserite:

entrate nella singola carta nello schedario in alto e spuntate la voce “Attiva cashback”; oppure selezionate la tessera del cashback che vi mostrerà la lista delle carte inserite. Vi basterà selezionare la spunta a fianco di ciascuna di esse per attivare il cashback e iniziare a utilizzarle per pagare i vostri acquisti, che dovranno essere effettuati presso negozi fisici.

Soluzioni alternative

Ricordate comunque che è possibile ottenere il cashback di Stato anche senza ricorrere all’app IO. Ve ne abbiamo parlato qualche giorno fa, e trovate tutti i dettagli anche nel video sottostante.