Le routine tramite Google Assistant rappresentano senza dubbio una soluzione molto apprezzata da tanti utenti, in quanto consentono di automatizzare con grande semplicità diversi momenti della propria quotidianità, rendendo così la vita un po’ più smart.

Ed a rendere ancora più amate le routine di Google Assistant vi è la loro capacità di adattarsi ad ogni esigenza, potendo essere sfruttate quando ci si sveglia, al ritorno a casa dopo una giornata di lavoro, durante le attività rilassanti o quando ci si allena: in sostanza, gli utenti hanno soltanto l’imbarazzo della scelta.

Le routine di Google Assistant saranno più smart

Tuttavia, per attivare una routine con l’assistente vocale del colosso di Mountain View in alcuni casi potrebbe essere un po’ scomodo dover gridare il relativo comando “OK Google” oppure cercare Google Assistant sullo smartphone per poi parlargli ed una soluzione potrebbe essere quella di introdurre delle scorciatoie nella schermata iniziale attraverso le quali è possibile avere un accesso immediato alle routine preferite.

Ebbene, pare che tale novità sia già stata messa a disposizione di una ristretta cerchia di utenti, così come segnalato da uno di essi su Reddit, che ha pubblicato i seguenti screenshot:

In pratica, stando a quanto è possibile apprendere da tali immagini, l’obiettivo del team di sviluppatori del colosso di Mountain Viw è quello di consentire agli utenti di avere accesso alle routine preferite con un singolo tocco e l’utente in questione è riuscito a creare una scorciatoia per una routine che dovrebbe spegnere tutte le luci.

Pare che al momento siano davvero pochi gli utenti per i quali tale feature è già disponibile (almeno ciò è quanto si intuisce dal thread su Reddit) ed è probabile che sia ancora in fase di test.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Google per scoprire se e quando sarà effettivamente implementata per tutti.

Leggi anche: le guide agli acquisti per la smart home