In occasione dell’evento Qualcomm Tech Summit Digital 2020, durante il quale il popolare produttore di chip ha presentato il nuovo processore top di gamma, Qualcomm Snapdragon 888, il presidente di Motorola, Sergio Buniac, ha svelato che il produttore il prossimo anno lancerà il primo modello della gamma Moto G a poter contare su una CPU della serie Snapdragon 800.

Stando a quanto si apprende, il processore in questione è il Qualcomm Snapdragon 865 ed il nome in codice dello smartphone dovrebbe essere “nio”.

La prima foto di Motorola “nio”

Nelle scorse ore tale device è apparso in Rete grazie a quella che dovrebbe essere la sua prima foto dal vivo (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità e potendo trattarsi di un fake), permettendoci così di scoprire quello che sarà il suo design frontalmente:

La foto, pubblicata da Eavn Blass, ci mostra uno smartphone caratterizzato da un ampio display con cornici ridotte al minimo e un doppio foro nell’angolo in alto a sinistra per fare spazio alla fotocamera frontale.

Sempre in base alle indiscrezioni che si sono susseguite fino a questo momento, tra le altre feature di Motorola “nio” dovremmo trovare almeno 8 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata, una batteria da 5.000 mAh, Android 11 e il supporto a DisplayPort Alternate Mode (soluzione che dovrebbe consentire agli utenti di connettersi a monitor esterni attraverso la porta USB Type-C).

Ricordiamo che Motorola, sempre durante l’evento Qualcomm Tech Summit Digital 2020, ha fornito un’anticipazione sulla sua nuova modalità desktop, ossia una funzionalità del tutto simile a Samsung DeX e attraverso la quale un utente potrà collegare il proprio smartphone ad un monitor esterno per utilizzare le app Android come se fossero in un ambiente desktop vero e proprio.

Purtroppo allo stato attuale non vi sono informazioni su quando Motorola potrebbe lanciare questo nuovo modello della gamma Moto G e, per saperne di più, dovremo attendere le prossime indiscrezioni.

* * * Nell’immagine di copertina Motorola Moto G8 Plus