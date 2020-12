Google Foto è una delle più importanti applicazioni sviluppata da Google e permette di salvare e gestire in maniera granulare tutte le foto e i video registrati con il proprio smartphone. In queste ore il colosso di Mountain View sta rilasciando l’aggiornamento 5.22 di Google Foto che include una particolare funzione.

Novità aggiornamento 5.22

Se siete soliti utilizzare Google Foto avrete sicuramente notato le tante funzioni dell’applicazione pensate per farvi rivivere vecchi ricordi come foto e video. Nella versione 5.22 è adesso inclusa una feature che include un wallpaper live che mostra alcune delle foto scattate in passato.

La funzione, com’è possibile notare nell’immagine soprastante, permette all’utente di scegliere il wallpaper live tramite il classico pannello di scelta dei wallpaper. Selezionandolo, si avrà modo di visualizzare l’anteprima di come apparirà una volta impostato, con tanto di tasto “Anteprima” in alto a destra per farsi un’idea di come apparirà nella home screen del proprio smartphone.

Purtroppo sembra che al momento non sia possibile cambiare l’ordine delle foto utilizzate per creare il wallpaper live, nemmeno a seguito del tap sulla voce “Open Photos” – il tasto si limita semplicemente a reindirizzare l’utente su Google Foto.

Come aggiornare Google Foto

La versione 5.22 di Google Foto è al momento in rollout sul Play Store e può essere scaricata tramite il badge sottostante. Nel caso in cui non dovesse essere ancora disponibile, potete installare manualmente l’APK scaricandolo da questo link di APK Mirror.