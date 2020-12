Samsung ha rilasciato nel corso di queste ore un update che porta la OneUI alla versione 2.5 sui suoi nuovi modelli Galaxy A31 e Galaxy M51. L’aggiornamento, del peso approssimativo di 1GB, riporta il numero A315NKSU1BTK2 per il firmware dell’A31 e M515FXXU1BTK4 per quello dell’M51.

OneUI 2.5 sbarca su Samsung Galaxy A31 e M51

Nonostante Samsung stia incessantemente al lavoro per portare il prima possibile la nuova OneUI 3.0, che in questi giorni abbiamo visto essere molto probabilmente alla fase conclusiva per quanto riguarda il rilascio ufficiale su alcuni device di punta del produttore coreano, come per la serie S20, l’azienda continua a tenere aggiornati gli smartphone di tutte le altre fasce di prezzo, tra cui i due in questione.

L’aggiornamento, che porta l’interfaccia grafica OneUI alla versione 2.5, è per entrambi i device il più grande e importante update fin dalla data di rilascio, in cui gli smartphone venivano venduti con preinstallata la versione 2.1, ma non porta con sé ancora Android 11, previsto invece con l’arrivo della OneUI 3.0. Apporta però notevoli miglioramenti per quanto riguarda ottimizzazione della batteria, bugfix e naturalmente tutte le novità introdotte con la nuova versione della user interface sviluppata da Samsung.

Il Galaxy A31 è uno smartphone di fascia bassa, dedicato ad utenti senza troppe pretese ma comunque funzionale e reperibile in rete ad un ottimo rapporto qualità/prezzo che ha fatto di questo telefono uno dei più acquistati tra quelli proposti da Samsung negli ultimi mesi. Gode di un display da 6.4 pollici con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, processore Helio P65 MediaTek MT6768, comparto fotografico composto di una quad-camera con sensori da 48, 8 e 5MP oltre ad un sensore di profondità da 5MP a cui si aggiunge una capiente e duratura batteria da 5000mAh. Il Samsung Galaxy M51 si pone qualche spanna più in alto del suo fratello più piccolo della serie A, con un display leggermente più grande, da 6.7 pollici, ma con risoluzione praticamente identica, pari a 1080 x 2340 pixel, un processore Qualcomm Snapdragon 730 decisamente più performante, comparto fotografico identico a meno del sensore principale da 64MP ed una generosissima batteria da 7000mAh che, grazie ad un’eccellente ottimizzazione software, consente agli utilizzatori di coprire ben più di un giorno di utilizzo e tante ore di schermo acceso.

Al momento, il rilascio è previsto solo per Russia, Egitto, Iraq e Ucraina per ambedue i telefoni, ad eccezione del Galaxy M51 che pare stia ricevendo l’update anche in India. Come al solito, prima del rilascio dell’update in Europa, potrebbero volerci ancora diverse settimane per cui non affrettatevi a guardare il pannello delle notifiche, ma se volete verificare la disponibilità dell’aggiornamento manualmente vi basterà farlo in qualsiasi momento accedendo al menù dedicato in Impostazioni, Aggiornamenti di Sistema.