Fra le tante novità presenti nella One UI 2.5 di Samsung, i miglioramenti relativi al multitasking rappresentano certamente quelli che hanno un impatto maggiore durante l’utilizzo quotidiano degli smartphone del colosso sud coreano, soprattutto su dispositivi unici e particolari come Samsung Galaxy Z Flip e Samsung Galaxy Z Fold2 5G.

Tanti vantaggi per lavorare meglio

In queste ore la compagnia svela per la community ufficiale coreana alcuni dei vantaggi offerti dalla nuova versione della One UI relative ad alcune aree specifiche della personalizzazione Android, come ad esempio il Pannello Edge, la modalità multischermo e non solo.

Il nuovo pannello delle applicazioni permette adesso all’utente di aggiungere fino a 22 scorciatoie di app (contro le 10 della versione precedente) per avviarle rapidamente, mentre è finalmente possibile aprire file multipli della stessa applicazione permettendo così all’utente di poter sfruttare al massimo i generosi display di questi smartphone.

La scelta di guidare gli utenti nuovi e vecchi a scoprire le novità della One UI 2.5, e nello specifico nella gestione del multitasking, svela come la compagnia stia spingendo per rendere queste feature come un elemento unico e circoscritto alla offerta di Samsung rispetto ad esempio a quanto proposto da altre aziende ugualmente impegnate nel campo dei dispositivi pieghevoli.