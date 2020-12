Honda potrebbe svettare all’improvviso tra i brand più attivi nell’ancora troppo tranquillo panorama di Android Auto wireless. Se infatti la compatibilità con il sistema del robottino in auto è ormai diffusa in modo pressoché trasversale, la variante che consente di connettere il telefono all’auto senza collegare alcun filo stenta a prender piede.

Qualche ostacolo arriva anche dalla normativa europea, che impone la presenza della banda Wi-Fi a 5 GHz su quei modelli che volessero sfruttare Android Auto o anche Apple CarPlay in modalità wireless. Così il numero dei mezzi compatibili si riduce, e per i produttori di auto è ancor più complicato implementare in retrocompatibilità Android Auto Wireless sulle vetture già prodotte.

Nei giorni scorsi Honda ha dimostrato di aver valutato l’operazione chiedendo ai propri clienti se fossero interessati ad avere Android Auto wireless su vetture già prodotte e vendute come la Honda Accord, che dal 2018 in poi pare abbia lo stesso sistema di infotelematica incluso nei modelli 2021, predisposti di fabbrica all’utilizzo di Android Auto wireless.

Naturalmente l’operazione sarebbe a carico del cliente, circa 50 dollari per il solo aggiornamento ad Android Auto wireless e meno di 200 se si volesse anche l’installazione di un caricabatterie wireless. Tutto questo però, se dai sondaggi si passasse ai fatti, non riguarderebbe l’Europa dove Honda Accord non è neanche venduta. Rimarrebbe invece una speranza per gli altri modelli Honda in gamma.