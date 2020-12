Google Maps rappresenta uno dei servizi più popolari tra quelli offerti dal colosso di Mountain View e ciò grazie anche al continuo lavoro degli sviluppatori volto a migliorare l’esperienza garantita e ad introdurre nuove funzionalità.

L’ennesimo esempio ci arriva dalla beta della versione 10.56.0, attraverso la quale vengono introdotte delle informazioni aggiuntive per chi desidera navigare all’interno delle grandi città.

Le novità di Google Maps versione 10.56.0 beta

Tra le novità introdotte dagli sviluppatori con questa release della popolare app di navigazione troviamo un’opzione per avere stime più precise per quanto riguarda le tariffe per i servizi di trasporto in auto, la segnalazione delle strisce pedonali e il numero dei palazzi in alcune zone.

Per quanto riguarda la prima novità, pare che al momento sia supportato soltanto Uber ma è probabile che in seguito saranno aggiunti ulteriori servizi (e ciò anche in base alla disponibilità nei vari Paesi). Una volta che l’opzione viene attivata, un popup avviserà l’utente che Maps mostrerà tariffe più precise, inviando informazioni sul percorso alla società che si occupa di fornire il servizio di trasporto.

Al momento tale feature pare sia ancora in fase di sviluppo, in quanto anche se attivata non vengono visualizzate informazioni più precise.

Per quanto riguarda le altre due novità, invece, con tale release beta sono stati aggiunti i numeri degli edifici e i segni per le strisce pedonali in alcune città (ciò potrebbe essere anche frutto di un aggiornamento lato server). New York è una delle città supportate da tale feature ed i seguenti screenshot ci mostrano come appaiono le strade:

Senza dubbio la navigazione a piedi diventa decisamente più comoda. Restiamo in attesa di informazioni dal colosso di Mountain View per scoprire quando tali novità saranno disponibili per tutti.

Come scaricare la nuova versione beta

La versione 10.56.0 beta di Google Maps per Android può essere scaricata da APK Mirror (seguendo questo link) o dal Google Play Store (dopo avere aderito al relativo programma).