Bixby è l’assistente digitale di Samsung che trovo posto all’interno di un grandissimo numero di device come smartphone Galaxy, dispositivi wearable, tablet e molto altro. Nelle prossime settimane, come annuncia la compagnia, l’assistente digitale andrà incontro ad una piccola rivoluzione pensata non solo per svecchiare il design della UI e renderlo più al passo coi tempi, ma anche per rendere più semplice, funzionale e appagante l’utilizzo stesso dell’assistente.

Una vera rivoluzione investe Bixby

Il primo vero cambiamento di Bixby è, come detto, relativo alla interfaccia grafica. Via il vecchio sfondo blu e lo scorrimento a schede, benvenuto tema chiaro o scuro, in base a quello scelto dal sistema, con tanti comandi rapidi a portata di mano lungo l’asse orizzontale e verticale.

Il nuovo sistema di utilizzo di Bixby offre i comandi rapidi più utili sempre a portata di tap, senza più perdersi all’interno di menu e sottomenu per trovare e personalizzare i comandi. Nella nuova UI è adesso più semplice e immediato trovare i comandi raccomandati, quelli più utili e quelli più raccomandati all’interno del Marketplace.

Cambia in meglio anche la fase di attivazione di Bixby, adesso più in linea con quanto offerto dai concorrenti come Google Assistant e Siri. Samsung ha infatti modificato l’interfaccia di Bixby per renderla meno invasiva, rilegata solo alla porzione inferiore del display, in modo da continuare ad utilizzare l’app in background senza più interrompere il proprio workflow. Bixby è anche più intelligente e “apprende” quelli che sono i pattern di utilizzo personali dello smartphone e dei dispositivi che sono stati registrati con Bixby: in questo modo l’assistente vocale è in grado di proporre il giusto comando rapido solo quando serve.

Infine, per chi è solito usare spesso Samsung DeX, il colosso sudcoreano è finalmente pronto a portare Bixby anche all’interno del servizio che offre un’esperienza desktop sfruttando smartphone e tablet supportati. Con Bixby su Samsung DeX sarà più facile avviare app, cercare documenti ed utilizzare i propri dispositivi semplicemente utilizzando la propria voce.

Samsung non ha indicato quando le novità viste verranno rilasciate, ma vi terremo informati non appena ci saranno aggiornamenti in merito.