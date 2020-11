Ci siamo: Huawei annuncia oggi in Italia la EMUI 11, la nuova interfaccia grafica proprietaria che arriverà nelle prossime settimane su 14 smartphone Android del marchio. La casa cinese ha svelato le tempistiche di rilascio, che si dividono principalmente in due momenti: andiamo a scoprire i dettagli.

EMUI 11 in arrivo in Italia: ecco smartphone e tempistiche

Huawei ha annunciato ufficialmente la sua EMUI 11 il mese scorso, durante la presentazione della nuova serie Mate 40: si tratta di un’interfaccia ricca di novità software, miglioramenti alla privacy e alla sicurezza e perfezionamenti per la user experience, soprattutto dal punto di vista della fluidità e dell’intuitività.

Quali saranno i primi smartphone Huawei a ricevere la EMUI 11? Si tratta dei seguenti modelli:

Per quanto riguarda le tempistiche OTA, Huawei ha fornito un periodo di lancio per il nostro Paese: si partirà con Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+ e Huawei Mate 30 Pro, che riceveranno la EMUI 11 entro metà dicembre 2020, per arrivare successivamente agli altri dispositivi entro marzo 2021.

Huawei rinnova l’app Supporto

Nel frattempo Huawei si è dedicata a rinnovare l’app Supporto, che consente agli utenti di richiedere assistenza e sfruttare al meglio il proprio dispositivo grazie a guide, articoli e video tutorial. Tra le principali funzionalità dell’app troviamo quella di analisi e diagnostica smart attraverso Diagnosi Intelligente, che permette di migliorare le performance con soluzioni semplice ma efficaci; non mancano la possibilità di prenotare un appuntamento per la riparazione con ritiro e consegna a domicilio e la live chat.

Per festeggiare l’arrivo della rinnovata app Supporto, Huawei lancia una speciale promozione dedicata ai possessori di uno smartphone o tablet con Huawei Mobile Services: fino al 30 novembre 2020, attraverso il banner nella sezione Servizi, sarà possibile ottenere un coupon per la visione di un film gratis su Huawei Video.