WINDTRE aggiorna WINDAY e vi fa vincere fino a 1000 euro

Con l’avvicinarsi del mese di dicembre, WINDTRE ha deciso apportare qualche aggiornamento al proprio programma fedeltà gratuito WINDAY: le novità riguarderanno i prossimi WinMercoledì e Giga Quiz.

WinMercoledì: ufficiali i prossimi premi in palio

Per quanto riguarda WinMercoledì, WINDTRE ha ufficializzato i premi che saranno messi in palio per tutte le sessioni di gioco in programma per mercoledì 2, 9 e 16 dicembre 2020. Essi consisteranno in 10 buoni Promoshopping per ogni sessione di gioco, per un totale quindi di 30, dell’importo complessivo pari a 1.000 euro ciascuno.

Ogni premio consiste in un insieme di voucher cartacei Promoshopping di taglio variabile di 25 o 50 euro, spendibili presso le strutture partner dell’iniziativa, il cui elenco completo è consultabile sul sito ufficiale di Promoshopping. I buoni spesa messi in palio presentano una durata di 12 mesi dalla data di stampa riportata sugli stessi.

È bene ricordare che, per poter prendere parte alle sessioni di gioco e provare ad accaparrarsi i premi del WinMercoledì, è necessario: essere clienti WINDTRE titolari di un’offerta di rete fissa o mobile (non business); avere età uguale o superiore a 14 anni; essere residenti o domiciliati in territorio italiano; essere iscritti al programma fedeltà WINDAY.

Come sempre, la partecipazione avverrà dalle ore 0.00 alle 23.59 di ogni mercoledì, tramite l’applicazione ufficiale di WINDTRE cliccando sul tasto “Gioca” e l’assegnazione dei premi avverrà con meccanismo instant win.

Una volta inseriti i dati richiesti ai fini dell’assegnazione del premio, i clienti fortunati riceveranno una comunicazione di conferma entro le successive 72 ore. I premi saranno consegnati entro 180 giorni e quelli non assegnati verranno devoluti alla ONLUS Associazione Livia Dumontet di Napoli.

Nuove limitazioni per Giga Quiz

Per quanto riguarda Giga Quiz, WINDTRE ha deciso già da tempo di aggiornare il regolamento e ridurre drasticamente il numero di vincitori dei premi: a partire da giovedì 3 dicembre 2020, verranno premiati soltanto i primi 2.000 partecipanti, contro i 5.000 previsti in precedenza.

Come sempre, per poter sperare di rientrare nel taglio, sarà necessario rispondere correttamente alle 9 domande previste nel più breve tempo possibile.

Per quanto attiene ai premi, i primi 50 vincitori avranno diritto all’opzione WinDay 1.000 – 1.000 GB di traffico dati aggiuntivi a disposizione per 6 giorni –, tutti i restanti riceveranno invece l’opzione WinDay 100, con 100 GB di traffico dati a disposizione per 6 giorni.

Ai fini della partecipazione a Giga Quiz, è necessario attivare l’opzione 100 GIGA FAST, al costo di 99 centesimi di euro una tantum, che prevede 100 GB di traffico dati validi per 1 giorno.

Nessun cambiamento per WinQuiz

Detto delle novità riguardanti WinMercoledì e Giga Quiz, nessun cambiamento interesserà invece WinQuiz: anche per il mese di dicembre 2020, il quiz a premi del programma WINDAY sarà accessibile tutti i giovedì e poi di nuovo ogni domenica, dalle ore 8.00 alle ore 23.59, tramite la sezione dedicata dell’app ufficiale.

Come sempre, i clienti partecipanti saranno chiamati a rispondere correttamente a 9 domande a risposta multipla e il montepremi complessivo sarà diverso in base al giorno della settimana: 3.000 euro di ricariche o sconti in fattura il giovedì, soltanto 2.000 la domenica.