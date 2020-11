Samsung non è certamente timorosa di provare, sperimentare, sbagliare e imparare dai suoi errori per confezionare prodotti sempre migliori. Ne è una prova la magra figura fatta con la prima generazione di Samsung Galaxy Fold, ritirata e corretta nelle parti più critiche, poi perfezionata, migliorata e resa finalmente pronta al trionfo con il modello Samsung Galaxy Z Fold2 5G.

Un futuro all’insegna dei foldable

Si può dire che l’azienda sudcoreana non è l’unica a realizzare smartphone pieghevoli, vero, ma è quasi impossibile non concordare sul fatto che la compagnia è ad oggi l’unica ad avere una proposta seria in questo ambito e con una chiara strategia fatta di alta tecnologia, componenti di altissimo livello e ottime fotocamere.

Su queste pagine abbiamo più volte mostrato vari brevetti Samsung circa nuovi smartphone con display pieghevoli, come questo e quest’altro, ma in queste ore sembra che la compagnia ci abbia voluto fare un regalo inaspettato mostrandoci due immagini che forse ritraggono due nuovi smartphone pieghevoli.

Dalle immagini soprastanti è possibile ammirare due dispositivi accomunati da display pieghevoli ma con un campo di utilizzo molto differente. Il primo, infatti, mostra un dispositivo munito di un display pieghevole in tre parti, a fisarmonica, in grado di passare da smartphone “classico” a tablet; il secondo, invece, è caratterizzato da un corpo cilindrico dal quale è possibile estendere il display per poi arrotolarlo, simile per concetto a OPPO X 2021 ma differente nel tipo di esecuzione.

Cosa ne pensate di questi disegni? Acquistereste uno smartphone con un design di questo tipo?

In copertina Samsung Galaxy Z Fold 2