Spesso le richieste di brevetto depositate dai vari produttori mobile ci permettono di farci un’idea di ciò che potremmo aspettarci in futuro dal settore della telefonia e un non troppo recente brevetto di Samsung ha le carte in regola per stuzzicare la curiosità di tanti appassionati e addetti ai lavori.

Ci riferiamo ad un brevetto che ha ad oggetto uno smartphone pieghevole diverso rispetto a quelli già lanciati dal colosso coreano fino a questo momento, in quanto il suo schermo è capace di piegarsi in due differenti punti.

Un interessante brevetto di 2 anni fa

La richiesta di Samsung Display risale al settembre del 2018 ed il brevetto è stato pubblicato dal KIPO (Korean Intellectual Property Office) il 6 ottobre 2020.

Lo smartphone brevettato (soprannominato Samsung Galaxy Z Dual Fold da Let’so Digital) ha un display pieghevole verso l’esterno e l’utente ha la possibilità di ruotare sia il lato sinistro che quello destro sul retro, in modo tale da ritrovarsi tra le mani un dispositivo relativamente corto e largo mentre da completamente aperto lo smartphone presenta uno schermo decisamente ampio (con un aumento della superficie di circa l’85%).

Ecco un’immagine rendering di fantasia che ci mostra come potrebbe essere uno smartphone con questo tipo di soluzione:

Lo smartphone di Samsung diventa un computer

Si tratta senza dubbio di una soluzione che potrebbe consentire al produttore di studiare diverse speciali funzionalità per esaltare al massimo questo form factor decisamente fuori dal comune.

Essendo stato registrato da Samsung Display e non da Samsung Electronics, il brevetto trascura alcune parti che sono molto importanti quando si parla di uno smartphone, come le fotocamere, gli altoparlanti e i tasti fisici.

Dal punto di vista estetico, la doppia cerniera pensata dal colosso coreano sporge leggermente dalla scocca e potrebbe essere usata per consentire l’utente di fissare il dispositivo ad una certa angolazione (per esempio la parte inferiore come tastiera e quella superiore come schermo per visualizzare il contenuto).

Questa speciale “modalità laptop” dovrebbe poter contare su un cavalletto integrato per aiutare il device a stare appoggiato in modo stabile e sembra l’ideale per esaltare le potenzialità dello smartphone in ambito produttività: in pratica, potrebbe consentire di avere una sorta di piccolo computer sempre con sé in tasca.

Se si considera che la domanda di tale brevetto risale al 2018 e che in questi due anni il mercato degli smartphone è notevolmente cambiato, difficilmente vedremo da Samsung proprio questo device nei prossimi mesi.

Ciò non toglie, tuttavia, che potrebbe essere sfruttato per uno o più nuovi device del colosso coreano con uno schermo a doppia piegatura. Sarà questa la prossima frontiera della telefonia?

