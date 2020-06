Il settore degli smartphone pieghevoli forse non è ancora riuscito ad ottenere il successo sperato dai vari produttori che hanno deciso di puntare su tale soluzione ma Samsung non si dà per vinta e un nuovo brevetto ci permette di scoprire un interessante progetto a cui il colosso coreano sta lavorando.

Ci riferiamo ad una richiesta di brevetto presentata da Samsung Display presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) e il WIPO (World Intellectual Property Office) e che riguarda un dispositivo che può essere piegato due volte (una in avanti e una indietro) e che presenta un design che ricorda quello di Samsung Galaxy Z Flip o di Motorola RAZR.

Samsung brevetta un display che si piega due volte

Le immagini mostrano che è anche possibile piegare solo una parte, per esempio quella superiore e pare tuttavia che il dispositivo non è in grado di richiudersi completamente su sé stesso.

Trattandosi di un brevetto presentato dalla divisione display del produttore asiatico, esso riguarda prevalentemente uno schermo e sarà poi Samsung a dover studiare il modo per sfruttarlo ed implementarlo in uno smartphone.

Sarà interessante scoprire se questo tipo di design verrà effettivamente utilizzato dal colosso coreano per uno smartphone destinato alla commercializzazione.