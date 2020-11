In queste giornate di offerte per via del Black Friday è possibile incappare in tantissime occasioni per acquistare uno smartphone o un dispositivo di cui si ha bisogno, ma quest’oggi un’offerta lanciata da OnePlus potrebbe darvi modo di prendere due piccioni con una fava.

Un bundle davvero niente male

Infatti, cliccando il link in calce alla news, avrete l’opportunità di acquistare lo smartphone OnePlus Nord N10 5G, il nuovo medio gamma della casa cinese di cui abbiamo parlato in modo esaustivo all’interno della nostra recensione, con in omaggio le cuffie OnePlus Bullets Wireless Z.

Esatto, avete capito benissimo: una volta aggiunto lo smartphone nel carrello, si riceverà automaticamente anche un paio di cuffie di OnePlus. L’offerta in questione sarà disponibile fino alle 23:59 del 27 novembre 2020, pertanto avete ancora un po’ di tempo prima di decidere se si tratta di una offerta adatta alle vostre necessità.

Le cuffie OnePlus Bullets Wireless Z, presentate assieme alla gamma OnePlus 8, sono un paio di cuffie con cordino pensate per chi pratica lo sport ed è alla ricerca di una soluzione comoda da indossare e con certificazione IP55, mentre i driver dinamici da 9,2 mm assicurano una diffusione audio di qualità.

Acquista OnePlus Nord N10 5G + Bullets Wirelss Z