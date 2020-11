Google è costantemente impegnato nello sviluppo di nuove applicazioni e servizi, ed in queste ore veniamo a conoscenza di una nuova app chiamata “Task Mate“. Attualmente disponibile in closed beta e solo in India, l’applicazione ricorda molto il servizio offerto con Google Opinion Rewards, sebbene in quella attualmente in sviluppo sia spesso richiesto all’utente di compiere veri e propri compiti.

Ricompense per chi completa i task

Infatti, se con Google Opinion Rewards gli utenti possono guadagnare credito da spendere su Play Store rispondendo ad alcune domande e sondaggi, con Task Mate viene anche richiesto ad esempio di uscire di casa e andare a scattare foto in un determinato luogo, registrare un messaggio audio, tradurre alcune frasi e molto altro.

Previous Next Fullscreen

Dalle informazioni condivise su Reddit, sembra che l’idea di Google sia quella di sfruttare gli utenti Android residenti in India per migliorare ed espandere la conoscenza di Google ad esempio sull’ubicazione di alcuni ristoranti oppure per migliorare la fedeltà delle traduzioni dall’inglese all’hindi.

Da quanto è possibile apprendere dalla descrizione generale dell’applicazione su Google Play Store, Task Mate permette agli utenti di essere “pagati in valuta locale per le attività che completi e avrai bisogno di un account con un elaboratore di pagamenti di terze parti. Quando sei pronto per incassare, registra semplicemente il tuo portafoglio elettronico o un account con il nostro partner per i pagamenti nella nostra app, quindi visita la pagina del tuo profilo e premi il pulsante “incassa”. Puoi quindi ritirare i tuoi guadagni nella tua valuta locale.”

Cosa ne pensate della nuova app di Google? La utilizzereste per andare in giro a scattare qualche foto o per aiutare il team di Google Traduttore?