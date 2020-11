OnePlus 9 Pro dovrebbe essere uno degli smartphone più desiderati del 2021 e nelle scorse ore il prossimo modello top di gamma di OnePlus è stato protagonista di un’interessante anticipazione che prova a svelarci alcune delle sue possibili principali feature.

In Rete sono state pubblicate alcune immagini che ci potrebbero mostrare il design dello smartphone (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), seppur con la precisazione che il device sarebbe ancora in fase di prototipo e, pertanto, il suo aspetto potrebbe subire delle modifiche anche rilevanti.

Il design e alcune delle feature di OnePlus 9 Pro

Frontalmente il prossimo smartphone di punta di OnePlus dovrebbe vantare un ampio display da 6,7 pollici con i bordi curvati e un foro nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera mentre sulla parte posteriore, realizzata in vetro, il device dovrebbe poter contare su una quadrupla fotocamera (posizionata in un modulo di forma rettangolare nell’angolo in alto a sinistra).

Gli altoparlanti dovrebbero trovarsi nel bordo inferiore mentre il tasto dedicato alle notifiche e quello per l’accensione dovrebbero essere sulla scocca laterale destra, il bilanciere del volume su quella sinistra.

Nel complesso, il design di OnePlus 9 Pro sembra un mix di quello dei suoi due predecessori, OnePlus 8T e OnePlus 8 Pro.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, al momento gli ultimi prototipi pare che possano contare su quattro sensori, due dei quali (i più grandi), sarebbero racchiusi in anelli metallici che sporgono leggermente dalla scocca dello smartphone. Purtroppo allo stato attuale non vi sono informazioni sulle loro principali caratteristiche né su quelle degli altri due sensori più piccoli o degli altri elementi che saranno inclusi nel modulo fotografico principale.

Infine, a proposito del possibile lancio di OnePlus 9 Pro, stando alle ultime indiscrezioni nei progetti del produttore cinese sarebbe in programma per marzo.

Nelle prossime settimane le anticipazioni sulla nuova generazione di punta di OnePlus cominceranno a farsi via via più numerose. Basta avere un po’ di pazienza.

