OpenSignal ha pubblicato il rapporto circa l’esperienza mobile durante il mese di novembre 2020 mettendo a confronto quattro aspetti fondamentali per un operatore mobile: l’esperienza video, la game experience, l’esperienza in chiamata, la velocità di download, la velocità di download, la disponibilità del segnale 4G e la copertura del segnale 4G.

Come vanno gli operatori italiani

Partendo con ordine, per questo mese WINDTRE si è aggiudicata la corona come operatore che offre la migliore esperienza video nella sua rete con un punteggio pari a 69.4, seguita subito dopo da Vodafone con un punteggio pari a 68.9. Nella game experience, invece, la situazione si capovolge completamente con l’operatore rosso in testa alla classifica con un punteggio di 69.6 e seguita poi da TIM, WINDTRE e Iliad. Molto bene tutti gli operatori per l’esperienza in chiamata, dove il divario fra il primo e ultimo posto, rispettivamente Vodafone e Iliad, è inferiore a 2 punti. Per quanto riguarda la velocità di download e upload torna in vetta WINDTRE, mentre per quanto riguarda la disponibilità del segnale 4G è Vodafone a registrare il punteggio più alto. Per la copertura, invece, Vodafone, TIM e WINTRE arrivano pari.

Il rapporto di OpenSignal è stato realizzato manipolando i dati raccolti durante 90 giorni, a partire dal mese di luglio, e prendendo in considerazione le prestazioni dei quattro operatori italiani in 21 grandi centri abitati italiani.

