Il team di Facebook annuncia l’introduzione di alcune funzionalità legate alla messaggistica e che rientrano nella grande riprogettazione che renderà ancora più completa e ricca l’esperienza offerta da due popolari soluzioni come Facebook Messenger e Instagram.

Le tre nuove feature di Facebook Messenger e Instagram

La prima di tali novità è Watch Togheter, feature annunciata lo scorso settembre ed in virtù della quale gli utenti potranno guardare insieme in tempo reale attraverso una chat video contenuti su IGTV, Reels, programmi TV, film e video di tendenza (inclusi due show esclusivi come “Here for It With Avani Gregg” o “Post Malone’s Celebrity World Pong League”).

La seconda novità introdotta dal team di Facebook è rappresentata dalla possibilità di personalizzare le proprie conversazioni con appositi temi e ciò sia su Instagram che su Messenger. Tra i temi disponibili ve ne sarà anche uno con TinyTAN, un gruppo di personaggi creati dai membri dei BTS, grazie al quale gli utenti potranno esprimere il proprio affetto con emoji, condividere le canzoni preferite o personalizzare le reazioni ai messaggi.

Il tema TinyTAN può essere attivato su Instagram o Facebook Messenger attraverso le impostazioni della chat.

La terza funzionalità, la Vanish Mode, arriverà presto ed è il sistema ideato dal team di Facebook per consentire agli utenti di fare sparire i messaggi visti dopo aver lasciato una chat. Gli utenti potranno così inviare meme, GIF o reazioni per condividere ciò che pensano senza preoccuparsi che rimangano nella cronologia della chat. Per attivare tale feature è sufficiente scorrere verso l’alto in una di chat esistente (scorrendo di nuovo verso l’alto si torna alla chat normale).

Il team di facebook ricorda che solo le persone che si seguono su Instagram o che sono connesse su Messenger possono utilizzare la Vanish Mode nelle chat singole e gli utenti avranno la possibilità di scegliere se entrare in questa modalità (se qualcuno acquisisce uno screenshot della chat mentre si utilizza tale modalità, l’altra parte riceverà una notifica).

Watch Together e i temi nelle chat sono in fase di rilascio a livello globale mentre la Vanish Mode è al momento disponibile solo negli Stati Uniti ed arriverà in Europa prossimamente.

Potete scaricare Facebook Messenger e Instagram per Android dal Google Play Store: