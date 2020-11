Si chiama Vanish Mode ed è l’ultima della serie di feature che il team di Facebook ha introdotto nei vari servizi offerti dal colosso dei social network prendendo spunto dalle funzionalità di Snapchat.

Annunciata per la prima volta in occasione della presentazione della grande riprogettazione di settembre di Messenger, Vanish Mode è una modalità di messaggistica sia per Facebook Messenger che per Instagram che consentirà agli utenti di inviare testo, foto, messaggi vocali, emoji e adesivi che scompaiono immediatamente una volta che sono stati visualizzati dai destinatari e la finestra della chat viene chiusa.

Facebook prende in prestito un’altra feature di Snapchat

Alcuni utenti potrebbero aver già notato Vanish Mode nelle impostazioni della chat su Messenger, in quanto il colosso dei social ha iniziato ad implementarla lentamente per alcuni sin da settembre mentre su Instagram alcuni elementi di questa speciale modalità fanno già parte del set di funzionalità di messaggistica diretta di base, come le foto e i video che scompaiono una volta che un media è stato visualizzato.

La Vanish Mode è simile alla modalità di conversazione segreta esistente di Facebook Messenger (sistema che consente di accedere a una chat crittografata end-to-end che viene salvata solo sul proprio dispositivo), anche se è progettata per eliminare qualsiasi contenuto inviato per sempre una volta che è stato visualizzato.

Come funzionerà la nuova modalità

La modalità Vanish, che sarà disponile solo nelle chat singole e non in quelle di gruppo, apparirà in entrambe le app come un’opzione distinta che gli utenti potranno attivare e disattivare nelle impostazioni di una particolare conversazione e sarà anche possibile entrare nella modalità scorrendo verso l’alto su una finestra di chat (l’opzione per disattivarla sarà posizionata nella parte superiore della finestra o si potrà uscire da essa scorrendo verso il basso).

La Vanish Mode richiederà che entrambe le parti accettino di utilizzarla, sia chi decide di abilitarla che il destinatario dei messaggi e le app avviseranno gli utenti nel caso in cui dovesse essere catturato uno screenshot di una chat mentre la modalità è abilitata.

Questa feature è già in fase di implementazione su Facebook Messenger negli Stati Uniti e in altri Paesi mentre su Instagram arriverà in un secondo momento. Potete scaricare Facebook Messenger e Instagram per Android dal Play Store attraverso i seguenti badge: