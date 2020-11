Twitter ha annunciato oggi un paio di nuove funzionalità, incluso un roll out per tutti della feature Fleets, ossia le storie lanciate lo scorso marzo come test in Brasile, inoltre il social ha anche rivelato l’intenzione di lanciare una nuova funzionalità audio per le conversazioni denominata Spaces.

Fleets è essenzialmente la versione di Twitter delle storie di Snapchat e Instagram, che consentono agli utenti di pubblicare contenuti temporanei sul proprio profilo che spariranno dopo 24 ore, in modo da evitare loro la paura di postare grazie a questa modalità effimera.

Twitter ha anche annunciato una la funzionalità Spaces che consentirà agli utenti di entrare nelle stanze virtuali e prendere parte a conversazioni audio in tempo reale con altri utenti.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020